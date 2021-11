Chefe das Forças Armadas portuguesas inicia hoje visita à Guiné-Bissau

O chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, chega este sábado a Bissau para uma visita oficial e participar no dia das Forças Armadas guineenses, que se assinala na terça-feira.

Durante a sua estada em Bissau, que vai prolongar-se até dia 18, o almirante Silva Ribeiro vai reunir-se com o seu homólogo guineense, Biagué Na N'Tan, e o com o ministro da Defesa da Guiné-Bissau, general Sandji Fatti.

O almirante Silva Ribeiro vai também dar uma conferência sobre noções de liderança e gestão identificadas durante a pandemia do novo coronavírus no auditório do centro cultural português em Bissau.

A visita inclui também deslocações ao Hospital Militar, aos três ramos das Forças Armadas guineenses e ao centro de formação de Cumuré, a cerca de 50 quilómetros de Bissau.

Do programa de visita constam também uma deslocação ao cemitério de Bissau para homenagem aos antigos combatentes portugueses e uma visita de trabalho à residência da cooperação no domínio da Defesa com militares portugueses.