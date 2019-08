Chefe de Estado guineense pede mais dias para anunciar se é candidato às presidenciais

O chefe de Estado da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, pediu hoje aos seus apoiantes mais uns dias para anunciar se é candidato às eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro."Peço mais uns dias", disse o Presidente guineense num encontro, que reuniu centenas de apoiantes provenientes de várias regiões da Guiné-Bissau, organizado pela Plataforma de Apoio a Jomav, nome pelo qual é conhecido o chefe de Estado."Peço-vos só uns dias e daremos uma resposta. Daremos uma resposta em função de tudo aquilo que aqui disseram", salientou o Presidente.O Presidente guineense terminou o mandato em 23 de junho, mas vai permanecer no cargo até à eleição de um novo chefe de Estado.A primeira volta das presidenciais na Guiné-Bissau está marcada para 24 de novembro, a segunda volta, caso nenhum candidato obtenha a maioria dos votos, está prevista para 05 de janeiro.Dos vários possíveis candidatos às presidenciais do país, até ao momento, já confirmaram a sua candidatura dois antigos primeiros-ministros do país, nomeadamente Carlos Gomes Júnior, como independente, e Umaro Sissoco Embalo, candidato do Movimento para a Alternância Democrática, partido criado em 2018 e que foi o segundo mais votado nas legislativas de 10 de março