Chefe de tribo faz história ao anular mais de mil casamentos infantis no Malawi

Ngoni, no distrito de Dedza, no centro do Malawi, em 2015. Foi a primeira mulher a ocupar o posto e percebeu que precisava de mudar costumes enraizados, como os casamentos infantis. O objetivo sempre foi proteger as futuras mulheres, explica o site Mundo Negro.



A estratégia da chefe da tribo para acabar com o casamento infantil envolve a sensibilização para a educação para as mulheres, nomeadamente após a fase da adolescência.

Theresa Kachindamoto, a chefe de uma tribo de cerca de um milhão de pessoas no Malawi, preocupou-se com a realidade expressiva dos casamentos infantis no país e decidiu começar a tentar reverter a situação. Hoje, com 64 anos, já conseguiu anular mais de mil cerimónias.Neste país africano, metade das jovens casa-se com menos de 18 anos e apenas 45% permanece nas escolas após o oitavo ano, avança a agência da saúde sexual e reprodutiva das Nações Unidas.Kachindamoto assumiu a liderança da tribo

Através de doações, a mulher conseguiu realizar inspeções regulares nas escolas para garantir que todas as meninas frequentavam as aulas.



Segundo a ONU, o casamento infantil, um problema generalizado no Malawi, é uma grave violação dos direitos humanos das raparigas e pode ter consequências graves para as mulheres por estarem mais expostas à violência sexual, à gravidez de risco e a doenças sexualmente transmissíveis.