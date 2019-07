Chefe do Estado Maior das Forças Armadas cabo-verdianas reconduzido no cargo

O Presidente da República de Cabo Verde promulgou a recondução do major-general Anildo Morais no cargo de chefe do Estado Maior das Forças Armadas cabo-verdianas.De acordo com o decreto presidencial 16/2019, de 19 de julho, a que a Lusa teve este sábado acesso, o Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, promulgou a nomeação, sob proposta do Governo, da recondução em funções de Anildo Morais.O major-general Anildo Morais desempenhou anteriormente funções de comandante da Guarda Costeira e de comandante da 1.ª Região Militar do arquipélago.Já enquanto chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, Anildo Morais foi condecorado em 11 de junho último pelo Presidente da República português com a Grã-Cruz da Medalha de Mérito Militar, durante uma cerimónia que decorreu a bordo da fragata "Álvares Cabral", no porto do Mindelo, ilha de São Vicente.Na ocasião, Anildo Morais salientou a "amizade e cooperação entre as forças armadas de Portugal e de Cabo Verde".