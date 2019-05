Chefes de missões de paz da ONU na África Ocidental reúnem-se em Bissau

Os chefes das missões de paz das Nações Unidas na África Ocidental reúnem-se esta sexta-feira em Bissau, Guiné-Bissau, para analisar e partilhar informações sobre paz e segurança naquela região, informou hoje, em comunicado, a ONU.A reunião vai ser presidida pelo representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental, Mohamed Ibn Chambas, que deverá ser recebido pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, na sexta-feira de manhã.No encontro participam também o representante do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, José Viegas Filho, os representantes das missões de paz no Mali e República Centro-Africana e os coordenadores residentes das Nações Unidas na Costa do Marfim e na Libéria.A última reunião dos chefes das missões de paz da ONU na África Ocidental decorreu no início de dezembro em Dacar, Senegal, e teve como objetivo o reforço da coordenação e sinergias para dar respostas melhores aos desafios comuns aos vários países.A reunião em Bissau ocorre numa altura em que a ONU já anunciou a intenção de fechar a Missão Integrada para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS) no final de 2020.