Chuvas sazonais favorecem campanha de milho em Cabo Verde

As chuvas sazonais em Cabo Verde estão a criar boas condições para cultivo de milho, uma das bases alimentares do país, em contraste com os anos de seca que ocorreram até 2022, indica um relatório de vigilância agroalimentar da ONU.

"As chuvas sazonais começaram em julho e permitiram lançar, a tempo, a campanha de milho, com colheita prevista para ocorrer entre outubro e dezembro", lê-se no último relatório sobre o país do Sistema Mundial de Informação e Alerta Precoce sobre Alimentação e Agricultura (GIEWS, sigla inglesa), consultado esta quarta-feira pela Lusa.

"As quantidades acumuladas de precipitação, desde o início da temporada, têm ficado dentro ou acima da média, resultando em condições de humidade favoráveis para estabelecer a cultura" e para o seu desenvolvimento, lê-se no documento.

A produção de milho em Cabo Verde recuperou em 2022, após cinco anos consecutivos de seca, que conduziu a níveis de produção insignificantes durante o período.

A produção média de milho foi de 340 toneladas por ano entre 2017 e 2021, mas no ano de 2022 o valor cresceu para 4.178 toneladas.

O milho é produzido principalmente nas ilhas de Santiago e Fogo, que representam 65% e 25%, respetivamente, da produção interna.

O GIEWS é um instrumento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).