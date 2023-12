Chuvas torrenciais provocaram a morte de 10 pessoas em Angola nas últimas 72 horas

As chuvas intensas que caíram no território angolano nas últimas 72 horas resultaram na morte de dez pessoas, registando-se também 18 feridos e uma pessoa desaparecida, segundo o balanço provisório das autoridades de proteção civil.

A província mais atingida foi Cabinda (norte de Angola), onde há a registar seis mortes, bem como 13 feridos e um desaparecido na sequência de deslizamento de terras, afogamentos e desmoronamento de muros, disse à Lusa o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros (SPCB), Félix Domingos.

Na Lunda Sul, duas pessoas morreram devido a descargas elétricas, a mesma causa das duas mortes na Huíla, província onde há a assinalar também cinco feridos.

Segundo Félix Domingos, não há vítimas em Luanda, a capital, onde choveu também com intensidade nas últimas horas.

O Bengo, a norte de Luanda, é outra das províncias mais afetadas pelas inundações devido ao transbordo do rio Dande.

Toda a região norte de Angola (Cabinda, Zaire, Uíje, Luanda, Bengo e Cuanza Norte) está em estado de alerta para as próximas 24 horas, adiantou o mesmo responsável.

Quanto aos danos materiais, ainda decorre o levantamento, que está a ser dificultado pelo facto de muitas vias estarem intransitáveis e de a chuva continuar a cair, disse Félix Domingos, prometendo um balanço definitivo para depois das 18 horas.

Inundações, casas destruídas, escolas e hospitais alagados, queda de árvores, são algumas das consequências das fortes chuvadas que estão a saturar algumas bacias de retenção.

As comissões de proteção civil municipais e provinciais estão a acompanhar a situação no sentido de mitigar os efeitos da chuva, salientou o porta-voz do SPCB.