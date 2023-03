O número de mortes no Malaui desde a passagem do ciclone tropical Freddy, no domingo, ascende a 438, anunciou este sábado o Departamento de Assuntos de Gestão de Desastres do país.

"O número de mortes subiu de 326 para 438, havendo 918 feridos e 282 pessoas em paradeiro desconhecido", precisou a agência governamental na sexta-feira à noite.

As novas cifras situam o número total de mortos na África austral em mais de 530, desde que o ciclone atingiu repetidamente nas últimas semanas Madagáscar e Moçambique.