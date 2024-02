Cidadão paquistanês raptado em 2022 encontrado morto em Maputo

A Procuradoria-Geral da República de Moçambique anunciou esta terça-feira, em comunicado, a identificação do corpo de um cidadão paquistanês raptado em 2022 na cidade de Maputo.

O corpo de Munawar Ahmed Ali, raptado no dia 3 de outubro de 2022, foi encontrado soterrado no quintal da mesma em casa em que a vítima foi mantida em cativeiro, refere a PGR em comunicado.

"Feitas as diligências foi possível identificar um corpo que se encontrava soterrado e que dos exames preliminares indiciam características similares com as da vítima", refere o documento do Ministério Público moçambicano.

A PGR instaurou processos contra quatro pessoas, uma está agora em prisão em preventiva e as outras estão foragidas.

"Os arguidos em alusão estão indiciados da prática dos crimes de rapto, armas proibidas e associação criminosa, sendo que a vítima não mais retornou ao convívio familiar", acrescenta-se no documento PGR, que indica ainda que o grupo também é indiciado em outros crimes da mesma natureza em outros processos.

Desde 2011, uma onda de raptos tem assolado Moçambique, afetando, sobretudo, empresários e seus familiares.

As autoridades moçambicanas detiveram, desde janeiro de 2023, 38 pessoas envolvidas na onda de raptos no país, que registou um total 13 casos no mesmo período, segundo oficiais.

Só em Maputo, neste ano, já foram registados dois raptos.

Após um período de relativa estabilidade, os casos voltaram a ser registados nos últimos anos, principalmente nas capitais provinciais, com destaque para Maputo.

As autoridades moçambicanas admitiram, por várias vezes, o envolvimento de membros da polícia e de magistrado nestes crimes, cujas ramificações se estendem até a vizinha África Sul, país com o qual Moçambique tem fortes relações.