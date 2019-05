Cidadãos do Maláui elegem hoje presidência do país

Cerca de 6,8 milhões de cidadãos são chamados esta terça-feira no Maláui a eleger o próximo Presidente e os ocupantes dos 193 assentos parlamentares, num país marcado pela corrupção, desemprego e perseguição aos albinos.Às eleições presidenciais concorrem sete candidatos, incluindo o Presidente cessante - Peter Mutharika, de 78 anos e membro do partido no poder, o Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla inglesa) -, que tem como principais opositores Saulos Chilima, 46 anos, vice-presidente do país e membro do Movimento de Transformação Unida (UTM, na sigla inglesa) e em Lazarus Chakwera, 64 anos, do Partido do Congresso do Malawi (MCP, na sigla inglesa), principal partido da oposição.A busca de um segundo mandato de cinco anos por Mutharika pode ser, no entanto, minada pelas acusações de corrupção que perturbaram o seu primeiro mandato, e que este tem sempre negado.O país testemunha também raptos e assassinatos de pessoas com albinismo, com a falta de responsabilização dos que cometem estas ações a marcar um assunto-chave na campanha.A situação económica no país apresenta-se mista. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, o crescimento da economia malauiana caiu de 5,7% para 4% desde 2014, embora a taxa de inflação tenha caído de 23% para 9% no mesmo período. O desemprego atinge os 20%.Num esforço para combater a corrupção, as eleições deste ano decorrem em novos moldes, com a nova lei eleitoral a exigir que todo os partidos devem declarar doações acima de 1.398 dólares (1.250 euros) de indivíduos e 2.796 dólares (2.500 euros) por parte de empresas.Em 2014, Mutharika venceu as eleições com 36,4% dos votos, ficando à frente de Lazarus Chakwera, o preferido de 27,8% dos eleitores.