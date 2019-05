Cidade da Beira acolhe esta sexta-feira conferência internacional de doadores

A cidade da Beira, na província de Sofala, acolhe hoje a conferência internacional de doadores, evento que pretende angariar apoios para a reconstrução após a passagem dos ciclones Idai e Kanneth, que atingiram no centro e norte de Moçambique.O encontro, que decorre sob o lema "Por uma Reconstrução Rápida, Resiliente e Abrangente", vai servir para a divulgação dos resultados da avaliação das necessidades após os ciclones, além de mobilizar recursos para o processo.A conferência, de dois dias, é organizada pelo Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai, em parceria com Banco Mundial, União Europeia, Nações Unidas e Banco Africano de Desenvolvimento.Os organizadores esperam perto de 700 pessoas, entre parceiros de desenvolvimento, fundações, instituições financeiras internacionais, agências das ONU, setor privado nacional e internacional.O executivo moçambicano disse no início deste mês que vai apresentar aos doadores um pedido de ajuda de 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros) para a reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth.Desse valor, a maioria, pouco mais de três mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) serão canalizados para a reconstrução dos estragos provocados pela passagem em março do ciclone Idai no centro de Moçambique.O remanescente será usado para os prejuízos causados pelo ciclone Kenneth, em abril, na região norte.O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas, enquanto o ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas e afetou 250.000 pessoas.