Cinco agentes da polícia mortos em acidente de viação no sul de Moçambique

Cinco agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Inhambane, sul do país, morreram esta segunda-feira na sequência de um acidente de viação envolvendo a comitiva do governador da província, disse à Lusa fonte policial."Os óbitos são todos de membros da polícia e que estavam na viatura que liderava a comitiva", disse o porta-voz do comando da PRM em Inhambane, Juma Aly.O acidente ocorreu esta segunda-feira de manhã no distrito de Massinga, na província de Inhambane, sul de Moçambique.Segundo a PRM, o acidente foi provocado por um corte de prioridade à escolta policial da comitiva do governador de Inhambane, Daniel Chapo.Além dos óbitos, quatros pessoas, que também integravam a comitiva, sofreram ferimentos ligeiros e estão a receber cuidados no hospital provincial.