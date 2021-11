Cinco chineses foram sequestrados, um polícia congolês morto e outro ferido no Congo

Cinco chineses foram sequestrados, um polícia congolês foi morto e outro ferido por homens armados não identificados em Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), na madrugada deste domingo, disseram fontes militares e locais.

"Por volta das 02h00, horário local (01h00 em Lisboa) o acampamento de um grupo de chineses [que trabalhavam numa mina de ouro] foi atacado por homens armados" em Mukera, uma vila a cerca de 25 quilómetros do centro de Fizi, disse o major Dieudonné Kasereka, porta-voz do exército na região.

"No total, estavam 14 no local, cinco foram levados por esses atacantes para um destino desconhecido", acrescentou, referindo que os outros nove foram retirados para um local seguro.