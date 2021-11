A China revelou esta segunda-feira que cinco cidadãos foram sequestrados numa operação de mineração no leste do Congo.

A embaixada chinesa em Kinshasa informou que os cinco chineses foram sequestrados, na manhã de domingo, na província de Kivu do Sul, que faz fronteira com o Ruanda, Burundi e Tanzânia.

A embaixada exortou todos os cidadãos chineses a deixarem Kivu do Sul e as províncias vizinhas de Kivu do Norte e Ituri.