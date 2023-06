Cinco civis morreram, e alguns foram decapitados, num ataque no sábado à noite em duas aldeias no leste do Quénia, reivindicado pelo grupo radical islâmico Shebab, disseram hoje fontes policiais e locais.

O ataque foi perpetrado por volta das 19h30 locais de sábado nas aldeias de Juhudi e Salama, situadas no condado costeiro de Lamu, que faz fronteira com a Somália, segundo as mesmas fontes.