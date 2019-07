Cinco mil casas em risco de desabamento na capital de Cabo Verde

Cerca de cinco mil casas estão em risco de desabamento na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, avançou o diretor da Proteção Civil do município, que apresentou esta terça-feira o plano de emergência para a época das chuvas.Em conferência de imprensa, Celestino Afonso, que é também comandante dos Bombeiros Municipais da Praia, disse que o valor foi encontrado após um levantamento feito em abril, em todos os pontos críticos da cidade.O diretor da Proteção Civil do maior município do país salientou que as lajes das casas, por exemplo, tornam-se ainda uma preocupação maior, por causa do aceleramento do processo de degradação com as chuvas.Além das casas, disse que há também outras estruturas, como muros de proteção e de contenção, em risco de desabamento em vários pontos do município.Deposição de escombros nos espaços baldios e linhas de água, deposição de aterros nas encostas resultantes das construções, obstrução e assoreamento de infraestruturas físicas de drenagem, depressões naturais e artificiais suscetíveis de acumulação de água, degradação de vidas de acesso e perigo de queda de blocos das arribas e escarpas foram outros problemas constatados na Praia.As construções nas ribeiras continuam a ser outra preocupação do bombeiros, mas o diretor da Proteção Civil avançou que, em certos bairros, com a construção de algumas infraestruturas de drenagem, consegue-se minimizar o risco de cheias e inundações."Mas ainda há muito por fazer", salientou, apontando como preocupantes os bairros de Jamaica e Castelão, e sublinhando que a cidade está "minimamente preparada", mas que em caso de fenómenos fora do normal terá de recorrer a outros meios e ajudas.Celestino Afonso avançou que o levantamento consta do plano de emergência, bem como medidas de resolução, que serão enviadas aos agentes da Proteção Civil, instituições interessadas e colaboradores.O diretor da Proteção Civil aproveitou ainda para apelar a colaboração, contribuição e participação de todos os cidadãos, com adoção de "hábitos e comportamentos saudáveis" e intervenções diretas e comunitárias nos seus bairros."Nunca é demais realçar que a proteção civil é uma tarefa de todos e para todos", salientou Celestino Afonso, indicando que o plano foi elaborado tendo em conta que este ano as previsões apontam para chuvas regulares no país.As zonas baixas da Várzea, Santaninha, Jamaica ou Fonton são as mais propensas a cheias e inundações, indicou o responsável municipal, referindo, por outro lado, que a situação é agravada pelas enxurradas das encostas e pelas construções clandestinas.O plano, orçado em 25 milhões de escudos cabo-verdianos (226 mil euros), já está em curso, tendo, além da fase de prevenção e preparação, ações durante as chuvas e também depois, com a recuperação e reabilitação em caso de acontecer algum estrago na cidade.As atividades constantes do plano vão ser desenvolvidas por uma equipa composta pelas direções da Proteção Civil e dos Bombeiros, Ambiente e Saneamento, Guarda Municipal, Infraestruturas e Transportes, Ação Social e Género da Câmara Municipal.O plano conta ainda com colaboração de agentes locais e nacionais da Proteção Civil, Cruz Vermelha, Polícia Nacional, Forças Armadas, Delegacia de Saúde, Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros e tem apoio de empresas privadas e organizações da sociedade civil.