Cinco pessoas morreram afogadas no fim de semana em Angola

Um total de cinco pessoas morreram em Angola afogadas, no fim de semana, informou esta segunda-feira o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB) angolano, que registou igualmente 20 incêndios em todo o país.Segundo os dados avançados esta segunda-feira à agência Lusa, pelo porta-voz do SNPCB, Faustino Miguêns, os casos de afogamentos ocorreram nas províncias do Bié, Huambo, Luanda e Benguela.Segundo Faustino Miguêns, o serviço de bombeiros, que registou durante o fim de semana um total de 32 ocorrências, foi também chamado a intervir no desencarceramento de pessoas feridas, resultantes de dois acidentes de viação nas províncias da Huíla e Lunda Norte.Relativamente aos serviços pré-hospitalares, o SNPCB realizou 87 intervenções, com um total de 82 vítimas, dos quais 73 feridos e nove mortos, a nível nacional.