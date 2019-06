Cinco pessoas morrem em festa do Dia da Criança em Moçambique

Cinco pessoas morreram, duas das quais menores, empurradas por uma multidão à porta de um evento comemorativo do Dia da Criança, no sábado, em Maputo, em que participavam milhares de pessoas, anunciaram este domingo as autoridades.O incidente resultou "na queda de pessoas, no portão de saída, e na vala de drenagem que fica junto à estrada, onde algumas pessoas caíram por cima de outras" referiu Leonel Muchina, porta-voz do comando da Polícia da República de Moçambique (PRM) na cidade de Maputo, citado pelo jornal O País.As vítimas mortais foram três adultos de 75, 60 e 45 anos e dois menores de sete e 12 anos, acrescentou.A agitação terá sido causada por um acidente à porta do recinto Aqua Park, onde se realizava a festa, que incluía a atuação de vários músicos, ao mesmo tempo que havia um congestionamento automóvel, o que motivou um movimento súbito da multidão, disse fonte da organização à Agência de Informação de Moçambique (AIM).A PRM refere que estariam no local entre 15.000 a 20.000 pessoas, enquanto a organização, da empresa Lizha Só Festas, aponta para cerca de 8.500.A firma reservou comentários para depois de concluídas as averiguações em curso.