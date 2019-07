Clientes dos bancos cabo-verdianos levantaram 1,2 milhões de euros por dia nas caixas ATM em 2019

Os clientes dos bancos cabo-verdianos levantaram o equivalente a mais de 1,2 milhões de euros por dia nas caixas automáticas ATM da rede interbancária nacional no primeiro semestre de 2019, um aumento de 7% face ao mesmo período de 2019.De acordo com dados do Banco de Cabo Verde, compilados esta segunda-feira pela agência Lusa, o total de levantamentos efetuados através da rede nacional vinti4, com cartões de bancos cabo-verdianos, ultrapassou, nos primeiros seis meses do ano, os 18,2 mil milhões de escudos (165,5 milhões de euros).No primeiro semestre de 2018 o volume de levantamentos na mesma rede chegou aos 17 mil milhões de escudos (154,5 milhões de euros).Em média, por dia, os levantamentos com cartão nacional cabo-verdiano nas caixas automáticas ATM em Cabo Verde ultrapassou os 139 milhões de escudos (1,26 milhões de euros) até junho, contra a média de 130 milhões de escudos (1,18 milhões de euros) no primeiro semestre de 2018.No total, os movimentos através da rede vinti4 -- além de levantamentos também transferências, carregamentos, pagamento de serviços ou compras -- aumentaram 10% face ao primeiro semestre de 2018. Atingiram, entre janeiro e junho de 2019, os 42,4 mil milhões de escudos (385 milhões de euros), contra os 38,6 mil milhões de escudos (350 milhões de euros) do primeiro semestre de 2018.O volume movimentado nos primeiros seis meses do ano decorre de um total de 12.168.245 operações através da rede ATM, equivalente a 92.887 operações por dia, segundo os mesmos dados.