Clientes dos bancos moçambicanos apresentam em média duas queixas por dia

Os clientes dos bancos moçambicanos apresentaram, em média, duas reclamações por dia contra as instituições do sistema financeiro no primeiro semestre do ano, de acordo com dados do Banco de Moçambique consultados esta quarta-feira pela Lusa.

O Millennium Banco Internacional de Moçambique (BIM), do grupo português BCP, e o Banco Comercial e de Investimentos (BCI), controlado pelo grupo Caixa Geral de Depósitos, totalizam, respetivamente 78 e 57 queixas, do total de 349 reclamações recebidas no banco central, mas são também as duas únicas classificadas com mais de um milhão de clientes no país.

Assim, Millennium BIM e BCI apresentaram um índice de reclamações (queixas por cada 100 mil clientes), respetivamente, de 4,1 e 2,5.

Em causa, segundo a análise global do Banco de Moçambique, estão sobretudo queixas sobre contas bancárias, créditos, máquinas ATM, operações cambiais.

Os três bancos classificados com 200 mil a um milhão de clientes, os sul-africanos Absa e Standard Bank, juntamente com o Moza Banco, somaram respetivamente 18 (índice 8,5), 26 (5,2) e 10 (4,4) reclamações.

No grupo dos bancos com 100 mil a 200 mil clientes, o Letshego contou com 18 reclamações em seis meses (índice 17,8), o Access Bank com 16 queixas (15,9) e o FNB sete (4,1).

A lista do Banco de Moçambique integra queixas relativas a 24 instituições de crédito e sociedades financeiras, entre as quais 14 bancos, seis microbancos, duas cooperativas e duas instituições de moeda eletrónica.