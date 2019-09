Catorze elefantes à solta no sul de Moçambique

Um total de 14 elefantes, que se suspeita que sejam do Kruger National Park, da África do Sul, estão à solta em Boane e Namaacha, na província de Maputo, informou esta sexta-feira à Lusa a Administração Nacional das Áreas de Conservação.Os animais estão a circular em campos agrícolas de alguns bairros dos distritos de Boane e Namaacha e já destruíram extensas áreas, refere a entidade em comunicado.Os elefantes tem entrado nos campos agrícolas de noite e, para espantá-los das comunidades, as autoridades destacaram uma equipa para fazer o controlo dos animais, que ainda não causaram vítimas nem destruíram habitações."Também foi mobilizado um helicóptero para apoiar as operações", conclui o comunicado da Administração Nacional das Áreas de Conservação.