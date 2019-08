Helicóptero da Força Aérea moçambicana despenha-se. Todos os ocupantes sobreviveram

Um helicóptero da Força Aérea de Moçambique (FAM) despenhou-se esta sexta-feira no distrito de Muidumbe, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, ferindo alguns dos seis ocupantes, disseram à Lusa fontes locais.Uma das vítimas da queda do avião sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital Distrital de Mueda, em Cabo Delgado, mais de dois mil quilómetros de Maputo.O aparelho caiu numa mata do interior de Muidumbe, mais concretamente na aldeia de Lijungo, Posto Administrativo de Muambula, e ainda não são conhecidas as causas do sinistro.O local onde a aeronave caiu é afastado das zonas que já foram alvo de ataques de grupos armados, que protagonizam uma onda de violência armada em alguns distritos de Cabo Delgado, desde outubro de 2017.A FAM ainda não se pronunciou sobre o sucedido.Este é o segundo helicóptero a despenhar-se em Cabo Delgado, depois de em abril ter caído uma aeronave militar FA 079 no distrito de Mueda, com oito ocupantes, que saíram todos ilesos.