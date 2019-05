Menor forçada a casar para pagar dívida dos pais resgatada por ONG em Moçambique

Uma organização não-governamental (ONG) moçambicana resgatou uma menor entregue pelos pais para um casamento forçado, como forma de pagar uma dívida familiar, disse hoje à Lusa fonte da instituição."O pai entregou a menina aos nove anos para saldar a sua dívida de bebida a um comerciante e, quando soubemos, começámos uma luta na justiça para desfazer o casamento e resgatámo-la com sucesso", conta Cecília Ernesto, dirigente da Levanta Mulher e Siga o seu Caminho (Lemusica).O caso aconteceu num subúrbio de Sussundenga, na província de Manica, centro de Moçambique.A Lemusica resgatou outras quatro raparigas de casamentos forçados nos primeiros três meses de 2019 na província de Manica, onde a organização atua.No total, a ONG já resolveu 250 casos de casamentos forçados desde 2016, geralmente envolvendo homens quatro ou cinco vezes mais velhos, na maioria dos casos devido a pressões económicas na família.A responsável explicou que as meninas resgatadas são inscritas na escola, recebem apoio psicossocial e envolvidas em atividades profissionalizantes, para integração na sociedade.Moçambique possui uma das taxas de casamentos prematuros mais elevadas do mundo, afetando uma em cada duas raparigas, e a segunda maior taxa de casamentos prematuros da África Austral, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).