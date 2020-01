Primeiro caso suspeito de coronavírus em Angola

A ministra da Saúde de Angola anunciou esta quarta-feira a existência de um caso suspeito de coronavírus no país.De acordo com o jornal Ver Angola, o paciente é cidadão chinês e está internado na Clínica Girassol, em Luanda. Terá chegado da China há 12 dias e apresenta um quadro suspeito de febres altas e tosse.De momento, estão a ser realizado exames no sentido de confirmar ou não o diagnóstico.