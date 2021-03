Um morto e duas crianças desaparecidas após chuvas torrenciais em Luanda

A capital angolana acordou, esta terça-feira de manhã, debaixo de uma forte chuva, que durou cerca de três horas.Chuvas torrenciais provocaram inundações, queda de árvores e de casas, congestionamentos e deixaram ruas intransitáveis em Luanda, onde uma vendedora ambulante morreu eletrocutada e duas crianças estão desaparecidas.Faustino Miguéns, porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, citado pela TPA, revelou que a chuva ininterrupta afetou 80% da cidade e que além da morte de uma pessoa, duas crianças estão dadas como desaparecidas no distrito urbano do Nova Vida.No distrito urbano da Samba, a estrada principal ficou intransitável com extensos lençóis de água a escorrer dos bairros periféricos e na Rua da Liga Africana, a queda de uma árvore obrigou à interrupção do trânsito.A governadora provincial de Luanda, Joana Lina, disse à TPA que vai avaliar a situação com as administrações municipais e dos distritos que estão já a recolher informações sobre as ocorrências.A governadora notou que em algumas áreas se verifica ainda amontoados de lixo, que foram arrastados pelas chuvas, e assinalou que a questão das ravinas "está a ser tratada".Nas ruas inundadas da cidade e dos bairros acumularam-se detritos, lama e água, que impediram ou dificultaram a circulação de muitos moradores ao longo das três horas de chuva durante a manhã.Há também registo de bacias de retenção que transbordaram, queda de árvores sobre viaturas e queda de postes de iluminação pública, segundo Faustino Miguéns, que aconselhou as pessoas a não manter contacto com a eletricidade para evitar casos de eletrocussão.