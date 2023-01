Cólera mata oito pessoas no norte de Moçambique

Um total de oito pessoas morreram devido à cólera e mais de 500 casos da doença foram registados na província de Niassa, no norte de Moçambique, anunciou fonte oficial.

Do total de mortes, seis ocorreram no distrito de Lago, onde foram registados um total de 379 casos de cólera, e dois em Lichinga, capital provincial, onde houve 220 casos da doença, segundo Ramos Mboane, diretor provincial de saúde, citado esta segunda-feira pelo jornal O País.

As autoridades de saúde moçambicanas suspeitam que os casos tenham sido importados do Maláui, país que faz fronteira com o distrito de Lago e que tem registado casos da doença.

"Temos a reportar uma ligação epidemiológica com o surto do Maláui para a situação do distrito de Lago, porque o surto aconteceu a menos de 10 quilómetros da linha de fronteira com aquele país vizinho", frisou o diretor de saúde.

O responsável alertou ainda para a ocorrência da cólera nos distritos de Sanga e Mecanhelas devido ao registo de casos de diarreia, referindo que foram enviadas amostras para o Instituto Nacional de Saúde.

A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, que é tratável, mas que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida - sendo causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados por falta de redes de saneamento.