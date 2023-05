Colisão entre barco e hipopótamo mata um bebé e deixa 23 pessoas desaparecidas no Malaui

Um bebé morreu e outras 23 pessoas estão desaparecidas depois do barco em que seguiam ter chocado com um hipopótamo e afundado num rio no sul do Malaui, anunciou esta terça-feira a polícia local.

A embarcação transportava 37 pessoas de uma margem do rio Shire para a outra quando afundou, na segunda-feira, disse à France-Presse um porta-voz da polícia distrital de Nsanje, Agnes Zalakoma.

Os socorristas encontraram o corpo sem vida de um bebé de um ano, já depois de 13 pessoas terem sido resgatadas por moradores nas margens do rio, enquanto 23 outras pessoas continuavam esta terça-feira desaparecidas, acrescentou o porta-voz.

O rio Shire é o maior do Malaui, perto da fronteira com Moçambique, e os acidentes com embarcações são frequentes neste país, onde a falta de transporte fluvial regular leva muitas pessoas a atravessar lagos e rios em barcos e canoas, por vezes em mau estado.

No mês passado, pelo menos cinco pessoas morreram quando um barco superlotado naufragou no distrito central de Mchinji.