Comandante da polícia moçambicana detido no processo de homicídio de observador eleitoral

O comandante do Grupo de Operações Especiais (GOE) da polícia moçambicana na província de Gaza, Sul do país, foi detido na terça-feira no âmbito da investigação ao assassinato de um observador eleitoral em outubro, disse à Lusa fonte policial.O porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Orlando Modumane, disse à Lusa que Tudelo Guirrugo foi detido na cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, após uma audição no quadro da investigação ao homicídio de Anastácio Matavel.Tudelo Guirrugo encontra-se suspenso do comando do GOE, desde 08 de outubro passado, por ordens do comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, na sequência do assassinato por agentes da corporação.Rafael ordenou igualmente a suspensão do comandante da Força de Intervenção Rápida (FIR) em Gaza, Alfredo Macuácuá, que responde ao processo em liberdade.Anastácio Matavel, editor executivo do Fórum de Organizações Não-Governamentais de Gaza (Fonga) e representante da Sala da Paz, uma plataforma de observação eleitoral, foi morto a tiro a 07 de outubro por um grupo de quatro polícias do GOE e um civil, quando saía de uma ação de formação de observadores eleitorais, na cidade de Xai-Xai.Dois dos agentes da polícia envolvidos no crime morreram, quando a viatura em que seguiam capotou, outros dois foram detidos no local, após ficarem feridos no acidente e um civil implicado na morte encontra-se a monte.A morte de Anastácio Matavel provocou repúdio e condenação em Moçambique e fora do país, por se tratar de um ativista da sociedade civil envolvido na observação eleitoral e que morreu durante a campanha para as eleições, numa província conhecida pela intolerância política contra opositores da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.