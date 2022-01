Comandante das Forças de Defesa timorense vai demitir-se para ser candidato presidencial

O comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur, disse esta sexta-feira à Lusa que se vai demitir do cargo para se poder candidatar, a tempo, às eleições presidenciais previstas para março.

"Falei hoje com o senhor Presidente da Reública. A questão da carreira militar é uma coisa, mas o que está em jogo agora, o mais importante, é a questão das eleições", disse Lere Anan Timur, em declarações à Lusa.

"Eu agora já não falo da passagem à reforma, porque esse processo é mais demorado. Vou por outra via, que é a minha resignação. Vou falar com o ministro da Defesa muito em breve e depois avanço com a minha demissão", explicou.