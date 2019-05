Comandante geral da Polícia Nacional de Angola condecorado pela GNR portuguesa

O Comandante geral da Polícia Nacional de Angola (PNA), o comissário-geral Paulo Gaspar de Almeida, foi esta quinta-feira condecorado em Lisboa pela Guarda Nacional Republicana (GNR) portuguesa com a medalha da ordem de mérito de D. Nuno Álvares Pereira.A cerimónia em que o comandante geral da GNR, o tenente-general Botelho Miguel, condecorou Paulo Gaspar de Almeida ocorreu à margem de um encontro bilateral entre as duas delegações.Presentes na homenagem estiveram membros do Comando da GNR, o embaixador de Angola em Portugal, Carlos Fonseca, vários diretores da PNA.Após a cerimónia, as duas delegações abordaram o reforço da cooperação bilateral e os desafios resultantes da implementação do novo Estatuto Orgânico da Polícia Nacional de Angola.