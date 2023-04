Combates no Sudão prosseguem apesar da trégua anunciada e intensificam-se no Darfur

Os combates no Sudão prosseguem, sobretudo na capital, Cartum, e intensificaram-se na região do Darfur, apesar do prolongamento da trégua alcançada entre o exército e os paramilitares, denunciaram esta sexta-feira fontes locais.

Pelo menos 74 pessoas morreram na capital do Darfur Ocidental, El-Geneina, durante combates na segunda e terça-feira, informou o sindicato dos médicos num relatório provisório esta sexta-feira divulgado.

No documento, o organismo refere que as mortes nos últimos dias não puderam ser contabilizadas, pois todos os hospitais estão "fora de serviço", afetados pela guerra que já fez mais de 500 mortos em menos de duas semanas.