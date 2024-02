Combates tribais matam 53 pessoas em Papua Nova Guiné

Pelo menos 53 pessoas morreram este domingo em combates entre tribos na região Enga, a norte da Papua Nova Guiné, informou a polícia estatal, citada pela ABC.A polícia considera que este poderá ter sido o maior massacre da região e que os homens foram mortos a tiro."Esta é de longe o maior massacre que já vi em Enga, talvez também em todas as Terras Altas, na Papua Nova Guiné", afirmou George Kakas, superintendente interino da Royal Papua New Guinea Constabulary. Segundo o superintendente uma das tribos estava para atacar a tribo vizinha quando foi emboscada."Do ponto de vista provincial, sabíamos que esta luta ia começar e [alertámos] as forças de segurança na semana passada para garantir que tomavam as medidas adequadas para que tal não acontecesse", esclareceru o governador da região Enga, Peter Ipatas.Suspeita-se que estejam envolvidas nos ataques as mesmas tribos responsáveis pela morte de 60 pessoas em 2023.Em atualização