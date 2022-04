Comboio com mais de 200 passageiros descarrila em Angola

Um comboio de quatro carruagens com 205 passageiros a bordo, que fazia a rota entre Luanda e Malange, descarrilou esta sexta-feira sem registar vítimas mortais entre os passageiros, sendo que um membro da tripulação teve ferimentos ligeiros.

A administração do Caminho de Ferro de Luanda (CFL) E.P, em nota de imprensa, refere que o acidente ocorreu por volta das 10:30 locais (mesma hora em Lisboa), a nove quilómetros da estação Zenza do Itombe, província angolana do Cuanza Norte, e o descarrilamento não causou danos na linha.

O CFL diz que as causas do acidente ainda não são conhecidas e uma comissão de inquérito vai apurar no local a origem do descarrilamento.

Uma equipa técnica da empresa ferroviária angolana "segue nas próximas horas para o local a fim de fazer a avaliação da situação e, se possível, começar os trabalhos de carrilamento e retirada do material acidentado".