Comboio com 300 passageiros descarrila em Maputo, mas não há vítimas

Uma locomotiva que transportava 300 passageiros descarrilou esta sexta-feira na província de Maputo, sul de Moçambique, devido ao deslocamento da linha-férrea, sem causar vítimas, disse a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM).

O porta-voz dos CFM, Adélio Dias, afirmou que o comboio saiu dos carris, à chegada da passagem de nível, depois de a linha-férra se ter deslocado, devido ao arrastamento do solo que suporta a via, na sequência das chuvas torrenciais que se registam no sul de Moçambique.

Dias avançou que o incidente condicionou a circulação de comboios e viaturas na linha-férrea entre o distrito da Manhiça e a província de Maputo.

"A linha-férrea já está sendo reposta", afirmou Dias.