Comité central do PAIGC quer recandidatura de Domingos Simões Pereira a terceiro mandato

O comité central do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) pediu a Domingos Simões Pereira, atual líder daquela formação partidária da Guiné-Bissau, para se recandidatar a um terceiro mandato.

Nas resoluções da reunião extraordinária do comité central do partido, reunido quinta-feira, e divulgadas este sábado à imprensa, aquele órgão do PAIGC encoraja Domingos Simões Pereira a "preparar e apresentar uma moção de estratégia ao décimo congresso do partido, visando concluir o seu projeto de sociedade, iniciado no congresso de Cacheu".

O comité central aprovou também uma moção de confiança naquele sentido, na qual refere que a recandidatura de Domingos Simões Pereira à liderança do PAIGC responde aos "anseios e às aspirações da maioria esmagadora dos militantes do partido, que continuam a rever-se no seu projeto", que visa a "estabilidade e desenvolvimento da Guiné-Bissau".