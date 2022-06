Comité de Proteção de Jornalistas alerta que lei antiterrorismo em Moçambique limita liberdade de imprensa

O Presidente moçambicano não deve promulgar alterações à legislação antiterrorismo sem pedir ao parlamento que altere a cláusula que pode criminalizar reportagens sobre terrorismo no norte de Moçambique, defendeu o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ).

Em 3 de junho último, o projeto de emenda da legislação antiterrorista foi enviado pelo Parlamento moçambicano a Filipe Nyusi para obter o seu parecer favorável, disse ao CPJ António Boene, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional, através de mensagens, citado no comunicado da organização.

O projeto de lei, já aprovado pelo parlamento em 19 de maio, visa alterar a lei antiterrorismo de 2018 em Moçambique, incluindo uma cláusula que penalizará, com pena de prisão entre dois a oito anos, quem reproduza publicamente declarações falsas relacionadas com atos terroristas, segundo relatos dos média e um comunicado da secção moçambicana do grupo regional de liberdade de imprensa do Instituto para a Comunicação Social da África Austral (MISA) - Moçambique.