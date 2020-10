Competições desportivas em Angola retomadas a partir de 17 de outubro

As competições desportivas federadas em Angola podem reiniciar-se a partir de 17 de outubro, com retoma gradual e não abrangente para todas as modalidades que vão ser escalonadas pelo ministério de tutela.

De acordo com as novas regras na atualização da situação de Calamidade Pública, no quando das regras de contenção e combate à pandemia de covid-19, que vão vigorar até ao dia 07 de novembro, o chefe da Casa Civil da Presidência da República disse que cabe ao Ministério da Juventude e Desportos escalonar, consoante o risco seja baixo, médio ou alto.

A testagem dos atletas e equipas técnicas é obrigatória antes de qualquer evento desportivo cerca de duas horas antes do seu início.

Adão de Almeida referiu que mantém as regras para a prática desportiva individual e de lazer, que fica prolongada até as 21 horas na via pública.

Para a permissão do funcionamento dos ginásios, as novas regras definem dois modelos, ou seja, espaço aberto ou espaço fechado, para o qual continua proibido, podendo ser realizado em espaço aberto, com a higienização dos equipamentos e distanciamento físico.