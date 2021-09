Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental suspende Guiné-Conacri e pede libertação imediata de Alpha Condé

Os líderes dos Estados-membros da CEDEAO suspenderam esta quarta-feira a Guiné-Conacri dos seus órgãos de decisão e decidiram enviar uma missão ao país, apelando para a libertação do Presidente, detido num golpe de Estado no domingo.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) "decidiu suspender a Guiné-Conacri de todos os seus órgãos de decisão e solicita que estas decisões sejam aprovadas pela União Africana e pelas Nações Unidas", apontou o ministro do Negócios Estrangeiros do Burkina Faso, Alpha Barry, após uma cimeira realizada por videoconferência.

De acordo com o governante, citado pela agência France-Presse (AFP), uma "missão de alto nível" será enviada para a Guiné-Conacri na quinta-feira para "discutir com as novas autoridades".