Confiança das famílias cabo-verdianas aumenta e atinge valor mais alto em quatro anos

A confiança das famílias cabo-verdianas continua a aumentar, com o indicador de confiança do consumidor a registar no último trimestre o valor mais alto dos últimos quatro anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INECV).Segundo o Inquérito de Conjuntura no Consumidor, divulgado es, registou-se no primeiro trimestre deste ano uma evolução positiva em relação ao trimestre homólogo do ano passado."Este resultado explica-se basicamente pela apreciação positiva das famílias sobre a sua situação financeira, a situação económica do país e o desemprego para os próximos 12 meses relativamente ao trimestre homólogo", lê-se na informação estatística.Na opinião dos inquiridos, os preços de bens e serviços mantiveram no mesmo nível face ao trimestre anterior e o desemprego apresenta uma tendência de queda.Sobre a poupança, a maior parte (70,1%) dos inquiridos no primeiro trimestre deste ano considerou que a atual situação económica do país não permite ainda poupar dinheiro.Tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir positivamente nos próximos 12 meses, segundo as famílias inquiridas.A informação do INECV adianta que 72,1% dos inquiridos em a certeza de que não tencionam comprar um carro nos próximos dois anos.Em relação à intenção de comprar ou construir uma casa nos próximos dois anos, a maioria dos inquiridos (54,6%) não pretende fazê-lo.Cerca de 1,5% dos inquiridos afirmaram que pretendem construir ou comprar uma casa, 14,4% asseguraram que provavelmente poderão construir ou comprar uma casa nos próximos dois anos e 29,5% responderam "provavelmente não".