Confirmados 30 mortos em 109 casos no surto de Ébola no Uganda

O surto de Ébola declarado em 20 de setembro no Uganda já acumula 109 casos confirmados, entre os quais 30 óbitos, anunciou hoje a ministra da Saúde ugandesa, Jane Ruth Aceng.

"Trinta e cinco dias após a declaração do surto, foram confirmados 109 casos, com 30 mortos. Trinta e quatro foram tratados e 45 estão em tratamento", disse a governante à imprensa, segundo o Ministério da Saúde do Uganda na rede social Twitter.

O Uganda declarou o surto de Ébola em 20 de setembro depois de confirmar um caso no distrito de Mubende (centro), onde um homem de 24 anos morreu da doença causada por esse vírus, especificamente a variante rara do Sudão.