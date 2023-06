Confronto entre taxistas e polícia angolana no Huambo causa cinco mortos e oito feridos

O balanço final da polícia sobre os tumultos registados, segunda-feira, na província angolana do Huambo, dá conta de cinco mortos, oito feridos e 34 detidos, na sequência de protestos para a atribuição de subsídios aos combustíveis, soube esta terça-feira a Lusa.

No comunicado de imprensa, a Polícia Nacional do Huambo lamenta as mortes, que não foram "possível evitar" devido aos "atos de violência e afronta às forças policiais".

Além das vítimas, a polícia registou igualmente a quebra de vidros em dois autocarros de transporte público, uma ambulância, dos gabinetes provinciais do Urbanismo e Ambiente, da agência noticiosa angolana, ANGOP, do INAFOP e da subestação do Caminho de Ferro de Benguela.