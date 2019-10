A polícia angolana carregou esta segunda-feira sobre um grupo de manifestantes, que foram já dispersados quando tentaram chegar à Assembleia Nacional, onde o Presidente angolano, João Lourenço, discursa sobre o Estado da nação, na abertura do novo ano legislativo.Os cerca de 20 ativistas angolanos, entre os quais membros do Movimento Revolucionário, concentraram-se na manhã desta segunda-feira na zona do Zamba II, município da Maianga, a cerca de cem metros de distância da Assembleia Nacional, onde foi montado o cordão de segurança da polícia.Com cartazes onde se podia ler "A voz do povo é a voz de Deus, exigimos os nossos 500 mil empregos" e vestidos com 't-shirts' onde estava escrito "Movimento Revolucionário", "PR João Lourenço mentiu o povo", "a revolta está preparada", "nos veremos em 2022" (ano das próximas eleições gerais de Angola), o grupo que manteve-se inicialmente concentrado junto à beira da estrada.A polícia pediu que saíssem do local e, na sequência de trocas de palavras entre as duas partes, as autoridadesm em número superior aos manifestantes, dispersaram os ativistas com recurso à força, tendo alguns sido levados em viaturas policiais.A Lusa contactou a polícia para comentar o incidente, mas a direção nacional remeteu uma resposta para mais tarde.Num comunicado emitido segunda-feira, a Polícia Nacional avisou "os promotores da manifestação e os cidadãos em geral para se absterem de tais práticas", assegurando que iria empregar "toda a legitimidade para garantir que não haja perturbação da ordem" e "responsabilizar criminalmente os infratores".O comunicado, assinado pelo comissário Orlando Bernardo, adiantava que a lei determina que as manifestações devem ser comunicadas previamente às autoridades e que tem de ser cumprida a distância recomendada dos órgãos de soberania (100 metros).Relembrava ainda que os cortejos e desfiles só podem realizar-se após as 19h00 nos dias úteis.Em declarações, segunda-feira, à Lusa, Geraldo Dala, um dos organizadores do protesto, considerou que as regras devem ser alteradas."A lei só é lei quando é justa. Não conseguimos perceber porque é que num país democrático temos de fazer manifestações de noite. Isto tem de ser alterado", sublinhou.Segundo Geraldo Dala, os manifestantes pertencem a várias organizações que integram o movimento nacional de luta contra o desemprego, que realizou uma outra manifestação em Luanda em 24 de agosto.