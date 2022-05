Confrontos entre mineiros no Chade resultam em mais de uma centena de mortos

Uma centena de pessoas foram mortas e cerca de quatro dezenas ficaram feridas há uma semana em resultado de confrontos entre garimpeiros de ouro em Kouri Bougoudi, no norte do Chade, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa chadiano.

Os confrontos, ocorridos em 23 de maio, numa localidade próxima da fronteira do Chade com a Líbia, começaram "a partir de uma disputa trivial entre dois indivíduos, que degenerou" em confrontos, afirmou o general Daoud Yaya Brahim, que se deslocou ao local com um grande contingente militar, dias após o massacre.

Os confrontos entre mineiros de ouro deixaram "cerca de cem mortos e pelo menos quarenta feridos", acrescentou o ministro.