Mais de 30 pessoas foram mortas durante confrontos entre pastores e agricultores em localidades no Estado nigeriano do Plateau, informou terça-feira um dirigente local.

"O incidente afetou mais de 30 pessoas. Elas perderam a vida", disse Dan Manjang, comissário para a Informação e Comunicação deste Estado no centro do país. Os confrontos opuseram "pastores e agricultores", especificou.

As regiões do centro e noroeste da Nigéria são palco regular de conflitos e tensões em torno do uso da terra e da água.