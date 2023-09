Confrontos no Sudão já deslocaram mais de cinco milhões de pessoas

O confronto entre o exército do Sudão e as Forças de Apoio Rápido (FAR), de paramilitares rivais, provocou já o deslocamento de mais de cinco milhões de pessoas, anunciou esta quarta-feira a agência das Nações Unidas para as migrações.

Mais de quatro milhões de pessoas foram deslocadas internamente desde o início dos conflitos, em meados de abril, enquanto outros 1,1 milhões fugiram para países vizinhos, anunciou a Organização Internacional para as Migrações.

Mais de 750.000 de pessoas deslocaram-se para o Egito ou para o Chade, segundo a agência das Nações Unidas.