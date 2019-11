O Conselho Constitucional de Moçambique rejeitou esta sexta-feira o recurso apresentado pela Renamo, que pediu a anulação do resultado das presidenciais de outubro devido a alegadas irregularidades em benefício do presidente Filipe Nyusi.O acórdão do Conselho Constitucional refere que a Renamo "não juntou provas bastantes para dar provimento à sua pretensão".O maior partido da oposição moçambicana alegou na altura que as eleições "foram uma caricatura".