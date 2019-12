Conselho Constitucional proclama hoje resultados das eleições de 15 de outubro em Moçambique

O Conselho Constitucional (CC) vai proclamar esta segunda-feira os resultados das eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique, encerrando o processo da realização do sexto escrutínio do género no país.

A proclamação vai ter lugar no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, e são esperados como convidados partidos políticos, coligações de partidos, grupos de cidadãos eleitores e observadores eleitorais.

Os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições deram larga vantagem à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), com o atual chefe de Estado e candidato do partido, Filipe Nyusi, a ser reeleito à primeira volta para um segundo mandato como Presidente, com 73% dos votos.

Para o parlamento, a Frelimo conseguiu eleger 184 dos 250 deputados, ou seja, 73,6%, mais de dois terços dos lugares necessários para aprovar alterações constitucionais.

Ao contrário do que aconteceu há cinco anos, o CC marcou a data da posse do chefe de Estado, agendada para 15 de janeiro, antes de ser conhecido o acórdão sobre a validação das eleições.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, oposição) contesta os resultados eleitorais, alegando ter provas de fraude.