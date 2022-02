Conselho de Defesa e Segurança moçambicano pede "esforços" no combate a raptos

O Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS) moçambicano apelou às forças da autoridade para que se esforcem no combate à onda de raptos no país, depois de mais dois empresários terem sido sequestrados na capital em menos de sete dias.

"O CNDS expressou a sua preocupação com o recrudescimento dos raptos e instou as Forças de Defesa e Segurança (FDS) a envidarem esforços com vista a devolverem a segurança às vítimas e punir exemplarmente os sequestradores", lê-se em comunicado após a reunião desta segunda-feira do órgão, dirigida pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

Um empresário de 56 anos foi sequestrado no sábado de manhã no interior de uma loja de bebidas da baixa moçambicana.

Na segunda-feira anterior, dia 07 de fevereiro, Huseyin Sozen, proprietário da firma Umran Construções, foi sequestrado junto a uma das principais artérias da capital, durante a tarde, quando um grupo de desconhecidos armados intercetou a vítima e a obrigou a entrar num automóvel.

Após um período de relativa acalmia, as cidades moçambicanas, principalmente a capital do país, voltaram a ser assoladas desde 2020 por uma onda de raptos, visando principalmente homens de negócios ou seus familiares.

Em novembro de 2021, a Polícia da República de Moçambique lançou a formação de uma força mista para responder a este tipo de crime, um grupo de oficiais que vão ser capacitados por especialistas ruandeses durante seis meses.

Ainda na reunião desta segunda-feira, o CNDS "congratulou as FDS e seus parceiros pela melhoria assinalável da situação de segurança, tranquilidade e ordem pública na província de Cabo Delgado".

O órgão reiterou a necessidade de se "redobrarem esforços com vista à proteção dos moçambicanos e dos seus bens, tendo em vista evitar a degradação das condições de vida, bem como consolidar a segurança das populações".

O conselho pronunciou-se ainda favoravelmente à promoção de oficiais das Forças de Defesa e Segurança.

Entre as movimentações anunciadas esta segunda-feira pelo Presidente da República, Fernando Tsucana foi promovido a comissário e nomeado vice-comandante geral da polícia em substituição de Timóteo Bernardo, Eugénio Augusto Roque foi promovido a major general e é o novo Chefe da Casa Militar no lugar de Tiago Nampele, que por sua vez passa a ser comandante do ramo do Exército moçambicano.

O CNDS encorajou ainda o Governo moçambicano a prosseguir com o processo de candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e "lamentou a persistência de acidentes de viação, que recorrentemente têm semeado luto nas estradas nacionais", apelando ao respeito pelas regras de trânsito.