Conselho de Estado são-tomense reúne-se pela primeira vez no mandato do Presidente da República

O Conselho de Estado de São Tomé e Príncipe reúne-se esta quinta-feira de manhã, a pedido do Presidente da República, Evaristo Carvalho, que convoca este órgão consultivo pela primeira vez no seu mandato, desde 2016.A agenda da reunião, marcada para as 10h00 locais (11h00 em Lisboa) não foi divulgada.O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República e a sua convocação pelo chefe de Estado surge poucos dias depois de Evaristo Carvalho ter referido, em entrevista à Lusa, que tem feito um "esforço permanente de entendimento" com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e de ter manifestado o seu descontentamento com o funcionamento da justiça."Tenho feito todo um esforço dentro das minhas faculdades, atribuições, para levar a água a bom porto, um esforço permanente em busca do entendimento, entre nós, os responsáveis", disse o chefe de Estado são-tomense, em entrevista à Lusa, quando questionado sobre a atual relação entre a Presidência da República e o Governo.Evaristo Carvalho tinha anunciado, há quase dois meses, a intenção de convocar o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa, advertindo para uma "sistemática e premeditada tentativa de subversão da ordem constitucional" e para "graves sinais de manifesta deslealdade institucional e falta de coordenação no seio da equipa governamental, quer por omissão de informação, quer pela prática de atos à revelia de uma concertação".Na altura, o Governo liderado por Jorge Bom Jesus rejeitou "categoricamente" as críticas do Presidente sobre uma "premeditada tentativa de subversão da ordem constitucional" e de "deslealdade institucional" e acusou o chefe de Estado de "encobrir atos" de governantes anteriores."Como guardião da Constituição, saberei no momento oportuno tomar as medidas dentro das minhas atribuições, em defesa da ordem constitucional", reiterou o Presidente, nas declarações à Lusa.De acordo com a Constituição da República de São Tomé e Príncipe, integram o Conselho de Estado: o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves; o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus; o procurador-geral da República, Kelve Nobre de Carvalho; o presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra, além dos antigos Presidentes Miguel Trovoada, Manuel Pinto da Costa e Fradique de Menezes.São ainda membros "três cidadãos de reconhecida idoneidade e mérito, designados pelo Presidente da República", além de três cidadãos eleitos pela Assembleia Nacional, "em harmonia com o princípio da representação proporcional, pelo período correspondente à duração da legislatura".Compete ao Conselho de Estado, entre outras atribuições, pronunciar-se sobre a dissolução da Assembleia Nacional; sobre a demissão do Governo, quando se torne necessário para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas; sobre a declaração de guerra e a feitura da paz; sobre os tratados que envolvam restrições da soberania, a participação do país em organizações internacionais de segurança coletiva ou militar e sobre a participação das Forças Armadas em operações em território estrangeiro ou a presença de Forças Armadas estrangeiras em território nacional.Por fim, cabe ainda a este órgão consultivo, "em geral, aconselhar o Presidente da República no exercício das suas funções, quando este lho solicitar"."As deliberações do Conselho de Estado não têm natureza vinculativa", estipula ainda a Constituição são-tomense.