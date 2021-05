Conselho de Segurança da ONU condena destituição de autoridades de transição no Mali

O Conselho de Segurança da ONU condenou esta quarta-feira, em declaração aprovada por unanimidade, a destituição pelos militares das autoridades de transição no Mali, sem falar em golpe de Estado, nem prevendo a possibilidade de medidas coercivas.

"Os membros do Conselho de Segurança condenam veementemente a prisão do presidente e do primeiro-ministro responsável pela transição, bem como de outros funcionários por elementos das forças armadas", lê-se na declaração tornada pública.

"Impor uma mudança de rumo da transição pela força, inclusive por renúncias forçadas, (é) inaceitável", especifica o texto.